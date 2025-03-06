Деку о возвращении Неймара в «Барсу»: «Иногда история не повторяется — команду нужно строить с умом. Не вижу лучшего места для него сейчас, чем “Сантос”

Конечно, Неймар — важный игрок, и я думаю, что сценарий должен быть благоприятным как для него и его команды, так и для нас. Команду нужно строить с умом, соблюдая баланс.
Думаю, Неймару прежде всего нужно снова стать счастливым, получать удовольствие от футбола. На данный момент я не вижу лучшего места для него, чем Бразилия и «Сантос». Я поддерживаю его и хочу, чтобы он был счастлив, потому что он нужен сборной. Каждый, кто любит футбол, должен увидеть счастливого Неймара«, — сказал спортивный директор “Барселоны”.