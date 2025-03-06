Деку о возвращении Неймара в «Барсу»: «Иногда история не повторяется — команду нужно строить с умом. Не вижу лучшего места для него сейчас, чем “Сантос”

«Неймар был феноменален, здесь он прошел весь путь, достиг того, чего достиг, и выиграл то, что выиграл. Иногда такие истории не повторяются, а иногда могут повториться — никогда не знаешь наверняка. Но я думаю, что сейчас “Барселоне” не время думать о Неймаре и наоборот.