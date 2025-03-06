Дуглас Сантос и Луис Энрике из «Зенита» не вошли в заявку Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной. Неймар включен в состав из 22 человек

Неймар, в свою очередь, остался и в сокращенном составе.
Обновленный список команды из 22 человек выглядит следующий образом:
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»).
Защита: Данило («Фламенго»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Лео Ортис («Ред Булл Брагантино»), Маркиньос («ПСЖ»), Мурилло («Ноттингем Форест»), Вандерсон де Оливейра («Монако), Уэсли Франса (“Фламенго”).
Полузащита: Андре («Вулверхэмптон»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Жерсон («Фламенго»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Неймар («Сантос»).
Нападение: Эстеван («Палмейрас»), Жоао Педро («Брайтон»), Рафинья («Барселона»), Родриго («Реал»), Савио («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).