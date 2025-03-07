Ла Лига подала жалобу в полицию на фанатов «Сосьедада», оскорблявших Винисиуса на почве расизма

«После сбора необходимых доказательств, подтверждающих наличие расистских оскорблений, который осуществлялся путем поиска и анализа кадров, а также проведения экспертизы по чтению по губам, Ла Лига обратилась в эртсаинсу с жалобой на лиц, ответственных за оскорбления и расистские жесты в адрес игрока Винисиуса Жуниора во время полуфинального матча Кубка Испании», — сообщили в лиге.