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Ла Лига подала жалобу в полицию на фанатов «Сосьедада», оскорблявших Винисиуса на почве расизма

Ла Лига изучила эпизоды с оскорбительными кричалками и жестами, которые болельщики «Реал Сосьедад» адресовали вингеру мадридского «Реала» во время матча Кубка Испании.

Источник: Спортс"

Представители лиги обратились в эртсаинсу — автономную полицию Страны Басков.

«После сбора необходимых доказательств, подтверждающих наличие расистских оскорблений, который осуществлялся путем поиска и анализа кадров, а также проведения экспертизы по чтению по губам, Ла Лига обратилась в эртсаинсу с жалобой на лиц, ответственных за оскорбления и расистские жесты в адрес игрока Винисиуса Жуниора во время полуфинального матча Кубка Испании», — сообщили в лиге.

Фанат «Сосьедада» показывал Винисиусу обезьяньи жесты. Вингер «Реала» не видел этого.