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Экс-игрок сборной России признался в разбое и грабежах

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Панов в интервью Дарье Исаевой признался, что его юность была связана с криминалом.

Источник: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

По его словам, будучи подростком он вместе с приятелями занимался преступной деятельностью.

«Мы сами сбивались в стаи, кружились по городу в поисках зарабатывания денег. И грабили. А что делать? Всякое было. И по голове кому-то могли засадить», — заявил Панов.

Всего за карьеру Панов провел 337 матчей, в которых забил 106 голов. За сборную страны форвард сыграл 17 раз, отметившись четырьмя голами.

В 1999 году в отборочном матче к чемпионату Европы 2000 года сборная России в гостях переиграла сборную Франции. Дублем в составе команды Олега Романцева тогда отметился форвард Александр Панов, а победный мяч с передачи Ильи Цымбаларя забил Валерий Карпин. Франция ту встречу проводила в статусе действующих чемпионов мира, для них то поражение стало первым на стадионе «Стад де Франс».