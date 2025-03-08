Экс-игрок сборной России признался в разбое и грабежах

В 1999 году в отборочном матче к чемпионату Европы 2000 года сборная России в гостях переиграла сборную Франции. Дублем в составе команды Олега Романцева тогда отметился форвард Александр Панов, а победный мяч с передачи Ильи Цымбаларя забил Валерий Карпин. Франция ту встречу проводила в статусе действующих чемпионов мира, для них то поражение стало первым на стадионе «Стад де Франс».