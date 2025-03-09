Агент Дзюбы о рекорде: «Официально лучший нападающий в истории российского футбола. Призываю всех говорить об этом и чествовать Артема. Привет всем, кто в него не верил»

Есть порох в пороховницах у Дзюбы, он еще себя покажет. Очередной привет всем тем, кто в него не верил. Очередной прекрасный ответ был показан — пять голов и три голевые передачи в 12 матчах. Такая статистика вряд ли есть у кого‑то из нападающих. Вдруг, если будет принято решение о вызове действительно всех сильнейших в сборную, то думаю, Артем среди наших нападающих точно самый сильнейший", — заявил Леонид Гольдман.