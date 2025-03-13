Дзюба, Максименко, Глушенков, Кисляк, Антон Миранчук — в составе сборной России на матчи с Гренадой и Замбией. Дуглас не попал в список

В итоговый состав вошел 31 футболист, среди них — Артем Дзюба. В окончательный список не попал защитник «Зенита» Дуглас Сантос.