Мбаппе о Гризманне: «У нас хорошие отношения, мы часто общаемся. Я знал, что он собирается уйти из сборной, он объяснял, почему — порой нас обвиняли в том, за что мы не были

С другой стороны, все и вправду стало сложнее, потому что мы живем в городе, где наши команды — принципиальные соперники. Но я могу заверить, что у нас с Антуаном очень хорошие отношения. Он уже несколько раз приглашал меня к себе домой на барбекю. Пока этого не произошло, но обязательно будет. Мы живем по соседству.