Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Быстрова удивил вызов Дзюбы в сборную: «Печальная ситуация, если у нас в стране сильнее его нет. Он что, прибавил? Нет. Если ты забиваешь головой, стоя в штрафной, этого мало»

36-летний нападающий включен в заявку национальной команды на матчи со сборными Гренады и Замбии.

Источник: Спортс"

— Планируете ли вы смотреть матч с Гренадой?

— Не знаю. Любой матч сборной интересен.

— Здесь может состояться рекорд Дзюбы. Получается, что в этой игре присутствует исторический момент.

— Исторический момент, когда ты забиваешь гол Испании, Италии, Англии, Греции, Хорватии. А когда непонятно кто приезжает…

— Вас удивил вызов Дзюбы в сборную России?

— Конечно.

— Вы верите Карпину, что Дзюба так здорово играл, поэтому для него сделали исключение и позвали?

— Печальная ситуация в сборной, если получается, что в 36 лет нападающий прекрасно играл и у нас в стране сильнее его нет. Я считаю, что даже если ты забиваешь головой, стоя в штрафной, этого мало, чтобы поехать в сборную. Что с Дзюбой случилось? Его четыре года не вызывали. Он что, прибавил по сравнению с тем, какой был раньше? Нет. Так что у меня есть сомнения.

— Видимо, кто-то хочет увидеть его рекорд.

— Тогда сделайте матч специально для этого. Наверное, и сделали с Гренадой, — сказал бывший игрок сборной России.