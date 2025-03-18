Быстрова удивил вызов Дзюбы в сборную: «Печальная ситуация, если у нас в стране сильнее его нет. Он что, прибавил? Нет. Если ты забиваешь головой, стоя в штрафной, этого мало»

— Планируете ли вы смотреть матч с Гренадой?
— Не знаю. Любой матч сборной интересен.
— Здесь может состояться рекорд Дзюбы. Получается, что в этой игре присутствует исторический момент.
— Исторический момент, когда ты забиваешь гол Испании, Италии, Англии, Греции, Хорватии. А когда непонятно кто приезжает…
— Вас удивил вызов Дзюбы в сборную России?
— Конечно.
— Вы верите Карпину, что Дзюба так здорово играл, поэтому для него сделали исключение и позвали?
— Печальная ситуация в сборной, если получается, что в 36 лет нападающий прекрасно играл и у нас в стране сильнее его нет. Я считаю, что даже если ты забиваешь головой, стоя в штрафной, этого мало, чтобы поехать в сборную. Что с Дзюбой случилось? Его четыре года не вызывали. Он что, прибавил по сравнению с тем, какой был раньше? Нет. Так что у меня есть сомнения.
— Видимо, кто-то хочет увидеть его рекорд.
— Тогда сделайте матч специально для этого. Наверное, и сделали с Гренадой, — сказал бывший игрок сборной России.