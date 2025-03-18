Быстрова удивил вызов Дзюбы в сборную: «Печальная ситуация, если у нас в стране сильнее его нет. Он что, прибавил? Нет. Если ты забиваешь головой, стоя в штрафной, этого мало»

— Печальная ситуация в сборной, если получается, что в 36 лет нападающий прекрасно играл и у нас в стране сильнее его нет. Я считаю, что даже если ты забиваешь головой, стоя в штрафной, этого мало, чтобы поехать в сборную. Что с Дзюбой случилось? Его четыре года не вызывали. Он что, прибавил по сравнению с тем, какой был раньше? Нет. Так что у меня есть сомнения.