Барнс о шансах Салаха на «Золотой мяч»: «Вылет “Ливерпуля” из ЛЧ работает против него. Сейчас нет явного претендента, если Мо проявит себя в АПЛ — может взять приз»

Когда Холанд забил свои невероятные 60 голов, а Родри провел фантастический сезон и выиграл требл, они действительно выделялись. Но сейчас нет ни одного игрока или клуба, который бы играл стабильно и ярко, чтобы можно было однозначно сказать: «Да, он точно выиграет “Золотой мяч”.