Барнс о шансах Салаха на «Золотой мяч»: «Вылет “Ливерпуля” из ЛЧ работает против него. Сейчас нет явного претендента, если Мо проявит себя в АПЛ — может взять приз»

— Когда Родри выиграл, все обсуждали, почему именно он, а не Винисиус Жуниор. Но Винисиус по-прежнему в игре, как и Джуд Беллингем и другие игроки, которые продолжают выступать в Лиге чемпионов.
Я считаю, что обладатель «Золотого мяча» обычно определяется среди тех, кто либо отлично проявил себя, либо выиграл Лигу чемпионов.
Очевидно, что все будет зависеть от того, как Мохамед выступит в чемпионате. Если он забьет много голов в период с марта по май, у него будет шанс на победу.
Но я думаю, что вылет из Лиги чемпионов, конечно, не играет ему на руку. При всем при этом я не считаю, что в этом сезоне есть какой-то явный претендент.
Когда Холанд забил свои невероятные 60 голов, а Родри провел фантастический сезон и выиграл требл, они действительно выделялись. Но сейчас нет ни одного игрока или клуба, который бы играл стабильно и ярко, чтобы можно было однозначно сказать: «Да, он точно выиграет “Золотой мяч”.
Хотя «Ливерпуль» уже выбыл, если Мо хорошо проведет концовку сезона, с учетом всех уже забитых им голов у него будет шанс. Но, безусловно, вылет из Лиги чемпионов работает против него, — сказал бывший игрок «Ливерпуля» в интервью Poker Scout.
Рафинья — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе — 2-й, Ямаль — 3-й, Кейн — 4-й, Дембеле — 5-й, Салах — 6-й, Винисиус — 9-й.