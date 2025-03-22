Роналду о свадьбе с Джорджиной: «На 1000% уверен, что это случится. Через год, полгода или месяц — когда произойдет тот самый щелчок»

«Я всегда говорю ей: “Когда произойдет тот самый щелчок”. Так со всеми событиями в нашей жизни — она понимает, о чем я говорю.
Это может случиться через год, через полгода или через месяц. Я на 1000% уверен, что это произойдет«, — сказал форвард “Аль-Насра” и сборной Португалии Криштиану Роналду на реалити-шоу I Am Georgina (“Я — Джорджина”) на Netflix.
Джорджина о дате свадьбы с Роналду: «Зависит не от меня. Друзья постоянно шутят об этом — когда Дженнифер Лопес выпустила песню “Кольцо”, они стали мне ее напевать».