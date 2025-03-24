Дешам о победе над Хорватией: «Франция продолжала верить, несмотря на плохой первый тайм. В целом показали игру очень высокого уровня, но еще есть нехватка опыта»

"Главное, что мы продолжали верить, несмотря на плохой первый тайм и неустраивавший нас счет. В целом сегодня мы показали игру очень высокого уровня против очень хорошей команды.
Конечно, в сборной Франции есть мастеровитые игроки, но все еще есть нехватка опыта, определенная незрелость. Поэтому перед грядущими матчами этой молодой команде нужна помощь", — сказал тренер сборной Франции.
Камбэк Франции, Италия зря спасала 0:3, Испания вырвала триллер по пенальти, Роналду запорол и исправил. Главное в Лиге наций.