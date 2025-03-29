Пиоли может покинуть «Аль-Наср» из-за разногласий с Роналду и неудач в саудовской лиге. Экс-тренер «Милана» привлекает «Рому» (Sportitalia)

На этом фоне множатся слухи о возможном возвращении экс-тренера «Милана» в Италию. Его имя связывали с несколькими клубами Серии А, в том числе с «Ромой». Утверждается, что Пиоли будет одним из основных кандидатов римлян после ухода Клаудио Раньери в конце сезона.
Отмечается, что в последнее время усилились слухи о возможном разладе между Пиоли, назначенным в сентябре, и форвардом Криштиану Роналду. Эти внутренние противоречия в сочетании с результатами, не оправдавшими ожиданий, поставили под сомнение положение тренера в «Аль-Насре».
Однако на оценку работы Пиоли прежде всего влияет ситуация в чемпионате. Команда занимает 3-е место в таблице, отставая на 10 очков от лидирующего «Аль-Иттихада» и на 6 очков от идущего 2-м «Аль-Хилаля».