Пиоли может покинуть «Аль-Наср» из-за разногласий с Роналду и неудач в саудовской лиге. Экс-тренер «Милана» привлекает «Рому» (Sportitalia)

На этом фоне множатся слухи о возможном возвращении экс-тренера «Милана» в Италию. Его имя связывали с несколькими клубами Серии А, в том числе с «Ромой». Утверждается, что Пиоли будет одним из основных кандидатов римлян после ухода Клаудио Раньери в конце сезона.