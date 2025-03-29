Роналду захотел уволить очередного тренера «Аль-Насра»

Итальянский тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли может быть уволен. Причиной служат неудовлетворительные результаты команды и конфликт с капитаном клуба и звездой футбола Криштиану Роналду. Как сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари (Sportitalia), разногласия с Роналду, в частности, возникли после того, как Пиоли заменил его во время матча с «Аль-Холудом». Роналду выразил своё недовольство, уйдя в раздевалку после замены еще до окончания матча.
Лонгари уверен, что в связи с неудовольствием Роналду Пиоли может покинуть тренерский пост в команде из Саудовской Аравии и вернуться в Италию. К нему уже проявляет интерес римская «Рома», которую после завершения сезона покинет главный тренер Клаудио Раньери. Таким образом, 59-летний Пиоли может стать новым наставником «Ромы».