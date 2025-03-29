Роналду захотел уволить очередного тренера «Аль-Насра»

Итальянский тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли может быть уволен. Причиной служат неудовлетворительные результаты команды и конфликт с капитаном клуба и звездой футбола Криштиану Роналду. Как сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари (Sportitalia), разногласия с Роналду, в частности, возникли после того, как Пиоли заменил его во время матча с «Аль-Холудом». Роналду выразил своё недовольство, уйдя в раздевалку после замены еще до окончания матча.