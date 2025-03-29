Неймар предпочел бы вернуть Тите на пост тренера Бразилии. Лидеры сборной обсуждали этот вопрос в WhatsApp

Одним из сторонников идеи возвращения Тите является Неймар, который публично называл его лучшим тренером, с которым работал за всю свою карьеру.
Отмечается, что поддержка Неймара может быть связана с фигурой Жорже Жезуса, с которым у него был конфликт в январе. Тренер «Аль-Хилаля» является планом Б для президента CBF Эдналдо Родригеса. Главная мечта руководителя — Карло Анчелотти.
Ранее Жезуш выразил готовность возглавить сборную Бразилии по окончании сезона в «Аль-Хилале».
Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии в декабре 2022 года после поражения от Хорватии в ¼ финала чемпионата мира.