Неймар предпочел бы вернуть Тите на пост тренера Бразилии. Лидеры сборной обсуждали этот вопрос в WhatsApp

Отмечается, что поддержка Неймара может быть связана с фигурой Жорже Жезуса, с которым у него был конфликт в январе. Тренер «Аль-Хилаля» является планом Б для президента CBF Эдналдо Родригеса. Главная мечта руководителя — Карло Анчелотти.