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Неймар предпочел бы вернуть Тите на пост тренера Бразилии. Лидеры сборной обсуждали этот вопрос в WhatsApp

По информации R7 Esportes, этот вопрос обсуждался в WhatsApp среди лидеров сборной на следующий день после поражения от Аргентины со счетом 1:4.

Источник: Спортс"

Одним из сторонников идеи возвращения Тите является Неймар, который публично называл его лучшим тренером, с которым работал за всю свою карьеру.

Отмечается, что поддержка Неймара может быть связана с фигурой Жорже Жезуса, с которым у него был конфликт в январе. Тренер «Аль-Хилаля» является планом Б для президента CBF Эдналдо Родригеса. Главная мечта руководителя — Карло Анчелотти.

Ранее Жезуш выразил готовность возглавить сборную Бразилии по окончании сезона в «Аль-Хилале».

Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии в декабре 2022 года после поражения от Хорватии в ¼ финала чемпионата мира.