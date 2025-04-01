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Экс-директор «Ромы» Сабатини о переговорах с матерью Рабьо: «Она хотела деньги за трансфер из “ПСЖ”, помимо 3 млн евро агентских. Массаре было стыдно переводить ей все мои оскорбления»

«Единственное настоящее сожаление [о несостоявшемся трансфере] — это Рабьо. И в этом полностью виновата его мать, Вероник. Годом ранее “ПСЖ” уже заплатил мне более 30 миллионов за Маркиньоса [в 2013-м], так что я не мог просто взять Адриена бесплатно.
Источник: Спортс"

Когда его мать узнала об этом, она пришла в ярость. Она ненавидела «ПСЖ», но, возможно, хотела также получить деньги от трансфера, помимо 3 миллионов евро комиссионных.

Я помню, как Массара (нынешний спортивный директор «Ренна» — Спортс«“) переводил, но ему было стыдно передавать все оскорбления, которые я ей высказал”, — заявил бывший спортивный директор “Ромы” Вальтер Сабатини.

Рабьо, сейчас играющий за «Марсель», выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2019 год. После этого полузащитник перешел в «Ювентус» свободным агентом.

Мать Рабьо о баннерах про «шлюх» на матче с «Марселем»: «Все боятся “ПСЖ” — на стадионе были министры, почему они не выскажутся? Мы живем в мире бизнеса и денег».