Экс-директор «Ромы» Сабатини о переговорах с матерью Рабьо: «Она хотела деньги за трансфер из “ПСЖ”, помимо 3 млн евро агентских. Массаре было стыдно переводить ей все мои оскорбления»

«Единственное настоящее сожаление [о несостоявшемся трансфере] — это Рабьо. И в этом полностью виновата его мать, Вероник. Годом ранее “ПСЖ” уже заплатил мне более 30 миллионов за Маркиньоса [в 2013-м], так что я не мог просто взять Адриена бесплатно.