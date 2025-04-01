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Канищев о «Зените»: «Все эти судейские моменты — не более чем недоразумение. Никто ничего против клуба не имеет. Надо играть лучше»

После 22 туров чемпионата России команда набрала 46 очков и отстает на 3 балла от лидирующего в таблице Мир РПЛ «Краснодара».

«Думаю, сейчас все в руках “Зенита”. Им не стоит беспокоиться. Можно, конечно, искать оправдания своей неровной игре, но это же ничего не даст. Нужно просто выходить на поле, побеждать и выглядеть стабильно.

Что касается каких-то судейских моментов, то все это не более чем недоразумение. На мой взгляд, никто ничего против «Зенита» не имеет. Надо играть лучше, чтобы не было подобных сторонних разговоров.

Матч с «Рубином» как раз хорошая возможность показать, чего они стоят и как реагируют на непростые моменты. Для продолжения борьбы нужно уверенно набирать три очка. Любой другой результат, естественно, неудовлетворителен«, — сказал экс-игрок “Зенита”.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга остался недоволен решением судьи засчитать гол «Спартака», забитый полузащитником Кристофером Мартинсом в матче 21-го тура Мир РПЛ. ЭСК РФС признала, что этот гол, принесший победу красно-белым (2:1) был засчитан правильно.

РФС отбивается от «Зенита»: дал еще три ракурса гола «Спартака» и рассказал все про офсайдные линии.