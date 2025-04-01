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Николич о нападении ЦСКА: «Я не ругаю Мусаева — русский парень, рабочий, всегда отдает все силы. Но моя линия атаки забила меньше линии обороны. Это факт»

— Правильно, что до того, как Зделар ушел, ваши пожелания по трансферам касались атаки, а не середины поля?

Источник: Спортс"

— В конце первой части сезона мы посмотрели статистику: наша линия атаки забила 14 голов, а линия обороны — 17. Если бы мне кто-то сказал что такое существует, я бы не верил. Если бы сказали, что такое происходило в моей команде, я бы, наверное, убил этого человека. Но это случилось.

Я не говорю, что у Мусаева нет качеств, или у Гуарирапы. Наоборот, Мусаев — русский парень, рабочий, нет тренера, который не будет любить его. Такого футболиста ты должен любить: он всегда отдает все силы, прессингует, бегает, цепляется за каждый мяч. И забивает немало.

Но когда я говорю «нападающий», я не имею одну фамилию, все путают. Люди думают, что я ругаю Мусаева. Если я захочу ругать Мусаева, я бы ругал его. Я никогда не буду ругать его, наоборот.

Но я говорю про линию атаки: моя линия атаки забила меньше линии обороны. Это факт, — сказал главный тренер ЦСКА.