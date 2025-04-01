Николич о нападении ЦСКА: «Я не ругаю Мусаева — русский парень, рабочий, всегда отдает все силы. Но моя линия атаки забила меньше линии обороны. Это факт»

— В конце первой части сезона мы посмотрели статистику: наша линия атаки забила 14 голов, а линия обороны — 17. Если бы мне кто-то сказал что такое существует, я бы не верил. Если бы сказали, что такое происходило в моей команде, я бы, наверное, убил этого человека. Но это случилось.