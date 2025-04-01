Аморим о Бруну на фоне слухов о продаже игрока в «Реал» за 90 млн фунтов: «Он никуда не уйдет. “МЮ” хочет выиграть АПЛ, наши лучшие игроки должны быть с нами»

Контракт Фернандеша с английским клубом действует до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.
В 28 матчах в текущем сезоне АПЛ он забил 8 мячей и сделал 9 голевых передач.
"Нет, он не уйдет. Мы хотим выиграть АПЛ, наши лучшие игроки должны быть с нами. Он нам нужен, поэтому никуда не уйдет.
Мы контролируем ситуацию, и я чувствую, что Бруну действительно счастлив здесь. Он понимает, чего мы хотим добиться. Кроме того, я думаю, что он стал болельщиком «Манчестер Юнайтед».
Если в какие-то моменты он испытывает разочарование, что считается не очень правильным для капитана, то это лишь потому, что он очень сильно хочет добиться успеха. Еще раз скажу — он нам нужен и никуда не уйдет. Я уже сказал ему об этом«, — сказал главный тренер “МЮ”.