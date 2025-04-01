Аморим о Бруну на фоне слухов о продаже игрока в «Реал» за 90 млн фунтов: «Он никуда не уйдет. “МЮ” хочет выиграть АПЛ, наши лучшие игроки должны быть с нами»

Если в какие-то моменты он испытывает разочарование, что считается не очень правильным для капитана, то это лишь потому, что он очень сильно хочет добиться успеха. Еще раз скажу — он нам нужен и никуда не уйдет. Я уже сказал ему об этом«, — сказал главный тренер “МЮ”.