«Когда вокруг есть признаки геополитической разрядки, кажется, что что-то наступает. Но спортивные власти впереди политических не пойдут». Вице-президент РФС о возвращении России

Ранее президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсуждали возможность проведения хоккейных матчей с участием игроков КХЛ и НХЛ.
"Когда вокруг весна, в душе она тоже наступает. Так и здесь. Когда вокруг есть определенные признаки геополитической разрядки, кажется, что и тут тоже что-то наступает. Дай бог!
Но уверен, что спортивные власти не пойдут впереди политических. Сначала они дождутся осязаемого сигнала о том, что какие-то санкции будут сняты с России.
Как только они почувствуют потепление, будут что-то делать. Но первыми эту трудную дорогу они не начнут", — сказал Денис Соловьев.