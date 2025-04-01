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«Когда вокруг есть признаки геополитической разрядки, кажется, что что-то наступает. Но спортивные власти впереди политических не пойдут». Вице-президент РФС о возвращении России

С 2022 года сборные России отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Ранее президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсуждали возможность проведения хоккейных матчей с участием игроков КХЛ и НХЛ.

"Когда вокруг весна, в душе она тоже наступает. Так и здесь. Когда вокруг есть определенные признаки геополитической разрядки, кажется, что и тут тоже что-то наступает. Дай бог!

Но уверен, что спортивные власти не пойдут впереди политических. Сначала они дождутся осязаемого сигнала о том, что какие-то санкции будут сняты с России.

Как только они почувствуют потепление, будут что-то делать. Но первыми эту трудную дорогу они не начнут", — сказал Денис Соловьев.