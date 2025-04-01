39-летний Овечкин забросил 890 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить 5 голов, чтобы опередить по этому показателю Уэйна Гретцки (894 шайбы).
— Кто круче Артем Дзюба или Александр Овечкин?
— Я не могу сказать, кто круче. Они оба крутые. Артем является легендарным футболистом, а Александр — легендарным хоккеистом.
Дзюба и Овечкин — это две легенды! «- сказал полузащитник “Пари НН” Владислав Карапузов.
Артем Дзюба: «Первым поздравлю того, кто побьет мой рекорд. Гретцки собирается к Овечкину — это показатель величия».