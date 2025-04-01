Артем Дзюба: «Я уже думал — буду заканчивать, но Гольдман нашел вариант с “Акроном”, без него ничего не было бы. Леня — настоящий профессионал и друг, очень его уважаю и люблю

В последнее время ко мне было много внимания, и я не знал, как правильнее это сказать. Но если бы не этот человек, не было бы (для меня) ни «Акрона», ни сборной, ни всего остального. Именно он до последнего верил, что меня все‑таки вызовут в национальную команду, когда я уже сам сомневался и не верил.