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Артем Дзюба: «Я уже думал — буду заканчивать, но Гольдман нашел вариант с “Акроном”, без него ничего не было бы. Леня — настоящий профессионал и друг, очень его уважаю и люблю

36-летний нападающий перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года, подписав соглашение до конца сезона‑2024/25.

Источник: Спортс"

В нынешнем сезоне в составе клуба из Тольятти Артем забил 6 голов. В марте Дзюба побил два рекорда Александра Кержакова — стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и в составе сборной России.

"Нигде этого не говорил, хотя уже давно надо было сказать. Хотел бы, пользуясь случаем, отдельно поблагодарить Леонида Гольдмана.

В последнее время ко мне было много внимания, и я не знал, как правильнее это сказать. Но если бы не этот человек, не было бы (для меня) ни «Акрона», ни сборной, ни всего остального. Именно он до последнего верил, что меня все‑таки вызовут в национальную команду, когда я уже сам сомневался и не верил.

Это он нашел вариант с «Акроном», он договорился в последний момент. В тот момент я, честно говоря, уже думал, что все — буду заканчивать.

Поэтому все, что произошло потом, — здесь его заслуг, наверное, даже больше, чем моих. Леня — настоящий профессионал и, что самое главное, настоящий друг, я его очень уважаю и люблю", — сказал Дзюба о своем представителе.