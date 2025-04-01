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Карпин о Дзюбе в сборной: «Все счастливы, что рекорд случился — радует, что меня больше не будут об этом спрашивать, надеюсь. Называйте Дедом Морозом, если хотите — это лучше, чем скуф»

19 марта нападающий «Акрона» забил гол в товарищеском матче с Гренадой (5:0). Этот гол стал для 36‑летнего нападающего 31‑м за национальную сборную, Дзюба единолично стал лучшим бомбардиром в ее истории, обойдя Александра Кержакова (30 голов).

Источник: Спортс"

— Артем Дзюба после рекордного мяча был счастливым человеком, благодарил и вас, и РФС, и бога. Довольны тем, что после вызова в сборную он смог забить, и эта история с 31-м голом завершилась?

— Меня радует только то, что, надеюсь, вы меня больше не будете про это спрашивать. И все счастливы, что рекорд случился.

— С Артемом о чем-то успели пообщаться после матча?

— Нет.

— Эта история выглядит как новогоднее чудо, когда Дед Мороз осуществляет желание ребенка.

— Ну, если хотите, называйте меня Дедом Морозом. Это лучше, чем скуф.

— Но у вас хоть какое-то удовлетворение осталось от того, что вы помогли Дзюбе добиться исполнения своей мечты?

— Я думаю, что удовлетворение получили все.

— «Сигма-бой», «скуф». Вы уже приняли молодежный сленг в свою жизнь?

— Нет. И слава богу, футболисты при мне на таком сленге не разговаривают, — сказал главный тренер сборной России.