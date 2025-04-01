Карпин о Дзюбе в сборной: «Все счастливы, что рекорд случился — радует, что меня больше не будут об этом спрашивать, надеюсь. Называйте Дедом Морозом, если хотите — это лучше, чем скуф»

— Артем Дзюба после рекордного мяча был счастливым человеком, благодарил и вас, и РФС, и бога. Довольны тем, что после вызова в сборную он смог забить, и эта история с 31-м голом завершилась?
— Меня радует только то, что, надеюсь, вы меня больше не будете про это спрашивать. И все счастливы, что рекорд случился.
— С Артемом о чем-то успели пообщаться после матча?
— Нет.
— Эта история выглядит как новогоднее чудо, когда Дед Мороз осуществляет желание ребенка.
— Ну, если хотите, называйте меня Дедом Морозом. Это лучше, чем скуф.
— Но у вас хоть какое-то удовлетворение осталось от того, что вы помогли Дзюбе добиться исполнения своей мечты?
— Я думаю, что удовлетворение получили все.
— «Сигма-бой», «скуф». Вы уже приняли молодежный сленг в свою жизнь?
— Нет. И слава богу, футболисты при мне на таком сленге не разговаривают, — сказал главный тренер сборной России.