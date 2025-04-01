Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюба про Комличенко: «Человек под 90 кг все время от дуновения ветра падает — это не совсем красиво. Я старался такого себе не позволять»

В понедельник Акрон дома уступил Ростову (2:3) в матче 22‑го тура чемпионата России.
Источник: Спортс"

Форвард дончан Комличенко в конце первого тайма заработал пенальти, который не смог реализовать защитник Максим Осипенко.

— Комличенко с «Акроном» играл в шапочке после травмы головы. Неужели ты не пошутил на поле про ныряльщика?

— Понятно, что ему разбили голову, досталось, но…

От дуновения ветра человек падает, у него такой стиль во всех играх. Надо отдать судье должное (игру обслуживал Павел Шадыханов — Спортс«“), что он хотя бы на это не велся.

Когда человек под 90 килограммов все время падает… Знаешь, я старался никогда такого себе не позволять.

Но я Комличенко не осуждаю, у каждого свое. Просто уже все об этом говорят, и мне кажется, это не совсем красиво, — сказал нападающий «Акрона» Дзюба.

? Брутальное рассечение Комличенко. Доигрывал в шапочке и стал лучшим в матче.