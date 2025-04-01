Комличенко о Дзюбе в сборной: «Его вызов — не для галочки, сейчас он на пике. Если бы Артем плохо играл, Карпин его вряд ли вызвал бы. Получилась красивая история»

— Удивился [вызову Дзюбы], потому что его в расширенном списке не было. Но Дзю — молодец, он после сборов забил почти во всех играх. Его вызов — не для галочки. Если бы Артем плохо играл, Георгиевич его вряд ли вызвал бы. Дзюба сейчас на пике. И получилось все красиво, достойно.