Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комличенко о Дзюбе в сборной: «Его вызов — не для галочки, сейчас он на пике. Если бы Артем плохо играл, Карпин его вряд ли вызвал бы. Получилась красивая история»

В BetBoom товарищеской игре с Гренадой (5:0) 36-летний форвард забил свой 31-й мяч за национальную команду, тем самым став лучшим бомбардиром в истории сборной России.
Источник: Спортс"

— Удивился [вызову Дзюбы], потому что его в расширенном списке не было. Но Дзю — молодец, он после сборов забил почти во всех играх. Его вызов — не для галочки. Если бы Артем плохо играл, Георгиевич его вряд ли вызвал бы. Дзюба сейчас на пике. И получилось все красиво, достойно.

— Но неужели Дзюба этого раньше не заслуживал, когда играл, например, в «Локомотиве»?

— Наверное, были определенные обстоятельства, по которым Валерий Георгиевич не хотел или не мог его вызвать. Сейчас все хорошо сложилось, получилась красивая история, все молодцы, — сказал нападающий «Ростова».