Комличенко о Дзюбе в сборной: «Его вызов — не для галочки, сейчас он на пике. Если бы Артем плохо играл, Карпин его вряд ли вызвал бы. Получилась красивая история»

— Удивился [вызову Дзюбы], потому что его в расширенном списке не было. Но Дзю — молодец, он после сборов забил почти во всех играх. Его вызов — не для галочки. Если бы Артем плохо играл, Георгиевич его вряд ли вызвал бы. Дзюба сейчас на пике. И получилось все красиво, достойно.
— Но неужели Дзюба этого раньше не заслуживал, когда играл, например, в «Локомотиве»?
— Наверное, были определенные обстоятельства, по которым Валерий Георгиевич не хотел или не мог его вызвать. Сейчас все хорошо сложилось, получилась красивая история, все молодцы, — сказал нападающий «Ростова».