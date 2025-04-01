Суарес об уходе из «Барсы»: «Не держу зла, но мне было тяжело. Я хотел показать, что они были неправы, и вознаградить “Атлетико” за доверие»

«Я не зацикливаюсь на прошлом и не держу зла, но мне было очень тяжело покидать “Барселону”. Я чувствовал, что все еще обладаю качествами, необходимыми для того, чтобы играть за “Барсу”. Я был лучшим бомбардиром команды после Месси. Я забивал не менее 20−25 голов за сезон.
«Атлетико» связался со мной и открыл передо мной двери. Это меня мотивировало. Моей миссией было показать «Барселоне», что они были неправы, и вознаградить «Атлетико» за доверие. И мы выиграли Ла Лигу. Я придаю большое значение этому титулу«, — сказал экс-форвард “Барселоны”, выступающий за “Интер Майами”.