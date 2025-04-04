Гути о Ямале: «То, что делает он, на световые годы впереди того, что делал я. Я не видел, чтобы Месси так играл в этом возрасте»

То, что делает он, на световые годы опережает то, что делал я. Лучший? А что значит быть лучшим? Быть лучшим это быть им каждый тур, а он не лучший каждый тур. С ним то же самое, что и с Мбаппе, с Винисиусом.