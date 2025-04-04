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Гути о Ямале: «То, что делает он, на световые годы впереди того, что делал я. Я не видел, чтобы Месси так играл в этом возрасте»

То, что делает он, на световые годы опережает то, что делал я. Лучший? А что значит быть лучшим? Быть лучшим это быть им каждый тур, а он не лучший каждый тур. С ним то же самое, что и с Мбаппе, с Винисиусом.
Источник: Спортс"

"То, что делает он, на световые годы опережает то, что делал я. Лучший? А что значит быть лучшим? Быть лучшим — это быть им каждый тур, а он не лучший каждый тур. С ним то же самое, что и с Мбаппе, с Винисиусом…

У него потрясающий талант, мы часто говорим, что у него нет голов, но ведь своими передачами он решает исход матча. Он из тех игроков, которые одним действием способны решить игру.

Я не видел, чтобы Месси делал такое в этом возрасте. Он ведь играет в Примере, будучи еще юниором. Сейчас этот парень — ориентир для «Барселоны», — сказал Гути.