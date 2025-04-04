Пети о Роналду: «У этого парня нет предела, у него столько мотивации. На Евро он выступал не так уж хорошо, но любому тренеру сложно посадить такую суперзвезду на скамейку»

"Когда в вашей команде есть Криштиану Роналду, вы как тренер не знаете, стоит ли вам выпускать его в основном составе или на замену, потому что, будем честны, на Евро-2024 его выступления за Португалию были не так уж хороши. Но я думаю, что у этого парня нет предела. Он относится к своему телу очень профессионально, и ему 40 лет.