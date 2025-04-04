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Пети о Роналду: «У этого парня нет предела, у него столько мотивации. На Евро он выступал не так уж хорошо, но любому тренеру сложно посадить такую суперзвезду на скамейку»

Когда в вашей команде есть Криштиану Роналду, вы как тренер не знаете, стоит ли вам выпускать его в основном составе или на замену, потому что, будем честны, на Евро-2024 его выступления за Португалию были не так уж хороши.
Источник: Спортс"

"Когда в вашей команде есть Криштиану Роналду, вы как тренер не знаете, стоит ли вам выпускать его в основном составе или на замену, потому что, будем честны, на Евро-2024 его выступления за Португалию были не так уж хороши. Но я думаю, что у этого парня нет предела. Он относится к своему телу очень профессионально, и ему 40 лет.

Люди могут подумать, что для него, вероятно, уже все кончено, его международная карьера, но у этого парня так много мотивации и ярости, что, я думаю, он может оказать положительное влияние, будучи в команде.

Что делать, когда у вас есть Криштиану Роналду? Ставить его в основу в каждой игре или использовать его в качестве замены на 30 минут, 45 минут? Это мой вопрос.

Криштиану Роналду — такое большое имя, что любому тренеру сложно посадить его на скамейку запасных. Ситуация с Криштиану Роналду действительно сложна для Роберто Мартинеса, потому что он суперзвезда. Для него это очень сложно — ни один тренер не хочет быть тем парнем, который говорит Роналду, что он на скамейке запасных или больше не играет. Из-за его профиля, из-за его статуса им очень сложно руководить", — сказал экс-полузащитник сборной Франции.

Пети отказался делать выбор между Месси и Роналду: «Это как спрашивать, какой суперкар тебе нравится больше, или какая красивая женщина. Лео, Криштиану, Марадона, Пеле — я люблю их всех».