Журналист Редондо заявил, что Роналду станет владельцем «Валенсии». Коллега колумниста опровергла это: «Сюрреалистично и неправдоподобно»

Кажется сюрреалистичным и неправдоподобным, что Роналду захочет приобрести клуб в долгах и с обветшалым стадионом, который все еще нуждается в финансировании для завершения строительства. Однако первым авторитетным голосом, высказавшимся на эту тему, стал Хулиан Редондо в своей колонке в Mundo Deportivo. Между делом Редондо заявляет, что Криштиану станет «следующим владельцем “Валенсии”, если она останется в Ла Лиге». Он первый испанский журналист, который открыто говорит об этом без домыслов, в качестве новости, а не слухов", — написала Лерин.