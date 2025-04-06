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«Барселона» не проигрывает 22 матча: 18 побед и 4 ничьих в 2025 году. Дальше — «Боруссия»

Команда Ханси Флика разделила очки с «Бетисом» (1:1) в матче 30-го тура Ла Лиги.

Источник: Спортс"

В 2025 году каталонцы ни разу не проиграли ни в чемпионате, ни в Кубке, ни в Суперкубке Испании, ни в Лиге чемпионов. За эти месяцы у них 18 побед и 4 ничьих. Последнее поражение — 21 декабря 2024-го.

9 апреля «Барселона» примет «Боруссию» Дортмунд.