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Галактионов об Овечкине: «Гордость нашей страны. Наш величайший спортсмен в НХЛ повторил рекорд по голам, поздравляю от себя и футбольного “Локомотива”

Капитан «Вашингтона» забросил две шайбы в ворота «Чикаго» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.

— Следите за успехами Овечкина?

— С утра пришло сообщение, что наш величайший спортсмен, который играет в НХЛ, добывал золото на различных турнирах со сборной России, повторил рекорд. Естественно, чувство радости.

Это гордость нашей страны. Поздравляю от себя лично и от всего футбольного клуба «Локомотив», — сказал главный тренер «Локомотива» после игры с «Зенитом» (1:1).

Семак об Овечкине: «Заслужил быть великим. В спортивном мире все следят за Александром, ждут, когда он улучшит рекорд».