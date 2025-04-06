Галактионов об Овечкине: «Гордость нашей страны. Наш величайший спортсмен в НХЛ повторил рекорд по голам, поздравляю от себя и футбольного “Локомотива”

Россиянин забил 893-й и 894-й голы в регулярках в лиге и повторил рекорд Уэйна Гретцки.
— Следите за успехами Овечкина?
— С утра пришло сообщение, что наш величайший спортсмен, который играет в НХЛ, добывал золото на различных турнирах со сборной России, повторил рекорд. Естественно, чувство радости.
Это гордость нашей страны. Поздравляю от себя лично и от всего футбольного клуба «Локомотив», — сказал главный тренер «Локомотива» после игры с «Зенитом» (1:1).
Семак об Овечкине: «Заслужил быть великим. В спортивном мире все следят за Александром, ждут, когда он улучшит рекорд».