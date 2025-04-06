У нас есть свое видение этой Ла Лиги — мы идем от матча к матчу. Мы не смотрим на соперников. Могли бы и увеличить отрыв, но будем двигаться шаг за шагом. Когда не удается победить, важно хотя бы не проиграть. Пропущенных голов всегда можно избежать, особенно со стандартов. Это была деталь«, — сказал защитник “Барселоны”.
Араухо об 1:1 с «Бетисом»: «У “Барсы” остался горький привкус, но одно очко — тоже неплохо, теперь отрыв в четыре балла. Пропущенных всегда можно избежать, особенно со стандартов&
"Остался горький привкус, потому что мы хотели взять три очка. Но одно очко — это тоже неплохо, потому что мы продолжаем набирать. Надо двигаться дальше, у нас теперь отрыв в четыре очка, и нужно идти вперед.