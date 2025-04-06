Соболев о пропущенном голе «Зенита»: «Такое бывает. На ровном месте. Вендел, в принципе, мог мяч вернуть обратно, не разобрались»

На 62-й минуте голкипер «Зенита» Евгений Латышонок рукой покатил мяч Венделу. Бразилец не стал сразу останавливать его и вместо этого, развернувшись, побежал за ним, но не успел взять под контроль — Дмитрий Баринов совершил перехват в подкате. Мяч отскочил к Алексею Батракову, и полузащитник первым же касанием переправил его в сетку.