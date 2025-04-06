Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболев о пропущенном голе «Зенита»: «Такое бывает. На ровном месте. Вендел, в принципе, мог мяч вернуть обратно, не разобрались»

Петербуржцы сыграли вничью с Локомотивом (1:1) в 23-м туре Мир РПЛ.
Источник: Спортс"

На 62-й минуте голкипер «Зенита» Евгений Латышонок рукой покатил мяч Венделу. Бразилец не стал сразу останавливать его и вместо этого, развернувшись, побежал за ним, но не успел взять под контроль — Дмитрий Баринов совершил перехват в подкате. Мяч отскочил к Алексею Батракову, и полузащитник первым же касанием переправил его в сетку.

— Ничья по игре? — Считаю, что да, игра ничейная, но для «Зенита» это как поражение. Эмоции отрицательные.

Гол в наши ворота? Такое бывает. То ли Женя [Латышонок] не увидел Баринова из‑за спины Вендела. Вендел, в принципе, мог мяч вернуть обратно, не разобрались. Получился гол на ровном месте.

Я считаю, что была боевая игра. Все бились, боролись, поэтому я и сказал, что ничья закономерна. Все хотели победить, но ни у кого не получилось, — сказал нападающий «Зенита».