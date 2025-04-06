Сафонов о чемпионстве «ПСЖ»: «Не переполняют эмоции, потому что нам не смогли составить достойную конкуренцию. И все в команде понимают, что наша цель дальше»

Не переполняют эмоции. Думаю, это связано с тем, что в этом сезоне нам не смогли составить достойную конкуренцию. Тем более все в команде понимают, что наша цель дальше. Мы выиграли этот трофей, но пока есть шансы взять другие — нужно работать.