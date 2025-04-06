Консейсау про 2:2 с «Фиорентиной»: «Милан» совершал невынужденные ошибки. Первые 25 минут были ужасны. Другая проблема — реализация"

«Были индивидуальные ошибки, и не только в обороне. Команда совершала невынужденные ошибки, и, честно говоря, есть некоторые аспекты, которые мы пытаемся проработать на тренировках. “Наполи” забил схожий гол, мы знаем проблему и пытаемся ее решить. Есть определенные вещи, которые постигаются в детстве в академии.