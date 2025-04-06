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Консейсау про 2:2 с «Фиорентиной»: «Милан» совершал невынужденные ошибки. Первые 25 минут были ужасны. Другая проблема — реализация"

Команды сыграли вничью в 31-м туре Серии А — 2:2. «Россонери» пропустили дважды в первые 10 минут.

Источник: Спортс"

«Были индивидуальные ошибки, и не только в обороне. Команда совершала невынужденные ошибки, и, честно говоря, есть некоторые аспекты, которые мы пытаемся проработать на тренировках. “Наполи” забил схожий гол, мы знаем проблему и пытаемся ее решить. Есть определенные вещи, которые постигаются в детстве в академии.

Нам также не удается реализовать множество моментов, и это другая проблема.

В первые 25 минут наш подход к делу был ужасен, совершенно не то, что мы готовили. И в конечном счете виноват я, посколько именно я тренер.

В последние дни парни подали мне хорошие сигналы. Игра с «Интером» в середине недели была совсем другой: мы играли сбалансированно, меньше ошибались«, — сказал главный тренер “Милана” в эфире Sky Sport Italia.