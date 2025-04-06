Консейсау про 2:2 с «Фиорентиной»: «Милан» совершал невынужденные ошибки. Первые 25 минут были ужасны. Другая проблема — реализация"

«Были индивидуальные ошибки, и не только в обороне. Команда совершала невынужденные ошибки, и, честно говоря, есть некоторые аспекты, которые мы пытаемся проработать на тренировках. “Наполи” забил схожий гол, мы знаем проблему и пытаемся ее решить. Есть определенные вещи, которые постигаются в детстве в академии.
Нам также не удается реализовать множество моментов, и это другая проблема.
В первые 25 минут наш подход к делу был ужасен, совершенно не то, что мы готовили. И в конечном счете виноват я, посколько именно я тренер.
В последние дни парни подали мне хорошие сигналы. Игра с «Интером» в середине недели была совсем другой: мы играли сбалансированно, меньше ошибались«, — сказал главный тренер “Милана” в эфире Sky Sport Italia.