Ассистент тренера «Интера» о 2:2 с «Пармой»: «Мы еще не отошли от дерби. Не всегда удается проявить дух, чтобы добиться результата»

"Нам нужно проанализировать, что случилось с ребятами. Мы контролировали игру в первом тайме, хотя дважды могли пропустить. В итоге сделали то, что было нужно — забили два гола.
Мы еще не отошли от дерби в Кубке Италии, у нас так много матчей, что не всегда удается проявить дух, чтобы добиться результата. Каждый матч важен, но команде не хватало ментальной и физической энергии.
Мы не должны были позволять «Парме» вернуться в игру. И это подтверждается тем, что после того, как счет стал равным, у них был лишь один момент после контратаки", — сказал Массимилиано Фаррис.
Тренер «Интера» Симоне Индзаги наблюдал за игрой с трибун из-за дисквалификации.