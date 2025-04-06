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Ассистент тренера «Интера» о 2:2 с «Пармой»: «Мы еще не отошли от дерби. Не всегда удается проявить дух, чтобы добиться результата»

К 60-й минуте миланцы вели со счетом 2:0.

"Нам нужно проанализировать, что случилось с ребятами. Мы контролировали игру в первом тайме, хотя дважды могли пропустить. В итоге сделали то, что было нужно — забили два гола.

Мы еще не отошли от дерби в Кубке Италии, у нас так много матчей, что не всегда удается проявить дух, чтобы добиться результата. Каждый матч важен, но команде не хватало ментальной и физической энергии.

Мы не должны были позволять «Парме» вернуться в игру. И это подтверждается тем, что после того, как счет стал равным, у них был лишь один момент после контратаки", — сказал Массимилиано Фаррис.

Тренер «Интера» Симоне Индзаги наблюдал за игрой с трибун из-за дисквалификации.