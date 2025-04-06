Инфантино подтвердил, что приедет на 100-летний юбилей Симоняна, сообщил Колосков: «Красноречивый штрих, говорящий об отношении футбольных людей к ситуации»

"Конечно, мельком поговорили с президентом УЕФА Чеферином и президентом ФИФА Инфантино, дальше приветствия особо не дошло. Никита Павлович Симонян меня попросил напомнить Инфантино, что тот обещал приехать на его 100-летний юбилей. Инфантино подтвердил намерение, сказал: да-да, я приеду. Такой штрих, но красноречивый, говорящий об отношении футбольных людей к ситуации, которая случилась.