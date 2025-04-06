Осинькин об 1:1: «Удаление у “Рубина” сослужило “Крыльям” плохую службу. Мы заслужили победу, хотелось забить нужный гол»

— Во втором тайме было большое давление, до самой концовки, до удаления у «Рубина» практически не было моментов. Наверное, в тот момент мы перешли с игры на удержание счета — это немного повлияло на характер встречи. У нас пропали моменты, контригра, стали только отбиваться.