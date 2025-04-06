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Осинькин об 1:1: «Удаление у “Рубина” сослужило “Крыльям” плохую службу. Мы заслужили победу, хотелось забить нужный гол»

С 84-й минуты «Крылья Советов» играли в большинстве, на 88-й казанцы сравняли счет с пенальти.

Источник: Sports

— Почему не удалось удержать победный счет?

— Во втором тайме было большое давление, до самой концовки, до удаления у «Рубина» практически не было моментов. Наверное, в тот момент мы перешли с игры на удержание счета — это немного повлияло на характер встречи. У нас пропали моменты, контригра, стали только отбиваться.

Наверное, плохую службу сослужило удаление. Мы оказались легко раскрыты в случае потери мяча, понадеявшись, что соперника просто не хватит количественно. Мы заслужили победу, были ближе к ней, хотелось бы, чтобы забили этот очень нужный гол, но пока так.

— Было сразу три вынужденные замены, они повлияли на ход игры?

— Это началось с 30‑й минуты, все стыки оказались с травмами. Только мы использовали один слот на замену Ежова, тут же вторая и третья. Поговорили с ребятами, поняли, что они сомневаются, смогут ли продолжать игру.

В этот момент в плане инициативы мы начали отдавать матч, потому что до 30‑й минуты с нашей стороны была хорошая игра с позиции силы, — сказал тренер «Крыльев Советов».