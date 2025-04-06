Генич не согласен с Дзюбой в выборе Жиркова лучшим российским игроком XXI века: «Я бы назвал Аршавина. Андрей разнообразнее»

"Это мнение Артема. Оно всегда идет вразрез с мнением большинства. Он застал и Жиркова, и Аршавина. Одно дело ты смотришь на человека по рассказам других или на телевизионной картинке, другое — когда сталкиваешься с ним в раздевалке. Имеет право.
Скажу, что один статусный и авторитетный тренер, на вопрос о лучшем игроке, которого он тренировал, ответил: «Юрий Жирков». Черчесов? Да. Если Станислав Саламович и Артем выделяют Жиркова, то к этому мнению можно прислушаться. Но это его мнение".
Если бы выбирал я, то конечно, назвал бы Аршавина. Андрей разнообразнее, нестандартнее, он просто более на всплеске. Жирков действительно не опускался ниже определенного уровня, но казалось, что он делает все с ленцой… Хотя Аршавин иногда тоже. У Юры есть суперкачества — Дзюба дал ему верную характеристику: человек, который очень не любил футбол, но продолжает до сих пор в него играть", — сказал Генич.