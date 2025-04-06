Генич не согласен с Дзюбой в выборе Жиркова лучшим российским игроком XXI века: «Я бы назвал Аршавина. Андрей разнообразнее»

Если бы выбирал я, то конечно, назвал бы Аршавина. Андрей разнообразнее, нестандартнее, он просто более на всплеске. Жирков действительно не опускался ниже определенного уровня, но казалось, что он делает все с ленцой… Хотя Аршавин иногда тоже. У Юры есть суперкачества — Дзюба дал ему верную характеристику: человек, который очень не любил футбол, но продолжает до сих пор в него играть", — сказал Генич.