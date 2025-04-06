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Артем Дзюба: «Футбол без фанатов — это не футбол»

Fan ID убил вообще [интерес к футболу].
Источник: Спортс"

Но оформить его не так трудно. Доехать до МФЦ, займет пять минут — максимум. Медиалига заняла нишу и на нее ходят семьими? Я не думаю. Уверен, на них ходят дети. Подростки от 10 до 16 лет. Круто ходят. Сейчас комфортно ходить на стадионы с семьями [на Мир РПЛ].

Но фанаты вернутся. Когда они чересчур много кричат матом — это неправильно. Но не кричать матом — тоже невозможно. «Ребята, браво!». 0:5 горим — «Молодцы!». Так не бывает.

[Отмена] Fan ID вернет огромное количество фанатов, которые зажигают, делают перформансы. Без них трудно. При всех конфликтах, которые у меня с ними бывают, футбол без фанатов — это не футбол«, — заявил нападающий “Акрона”.