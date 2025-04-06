Артем Дзюба: «Футбол без фанатов — это не футбол»

Но оформить его не так трудно. Доехать до МФЦ, займет пять минут — максимум. Медиалига заняла нишу и на нее ходят семьими? Я не думаю. Уверен, на них ходят дети. Подростки от 10 до 16 лет. Круто ходят. Сейчас комфортно ходить на стадионы с семьями [на Мир РПЛ].
Но фанаты вернутся. Когда они чересчур много кричат матом — это неправильно. Но не кричать матом — тоже невозможно. «Ребята, браво!». 0:5 горим — «Молодцы!». Так не бывает.
[Отмена] Fan ID вернет огромное количество фанатов, которые зажигают, делают перформансы. Без них трудно. При всех конфликтах, которые у меня с ними бывают, футбол без фанатов — это не футбол«, — заявил нападающий “Акрона”.