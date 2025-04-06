Николич о рекорде Овечкина: «Мировое достижение, каждому русскому нужно этим гордиться. Как его воспринимают там — большая и важная история»

"Это мировое достижение. В моей стране нет хоккея, другой климат. Но здесь следим. Это очень приятно.
Каждому русскому нужно гордиться этим. Как его воспринимают там — это большая и важная история. Я горжусь им, несмотря на то, что это хоккей", — сказал главный тренер ЦСКА.
ЦСКА обыграл «Динамо» (3:1) в матче 23-го тура Мир РПЛ и набрал 44 очка. Сейчас армейцы идут четвертыми в таблице. 12 апреля они сыграют с «Оренбургом» на выезде.
Рекордный гол Овечкина отпраздновали и на матче ЦСКА с «Динамо»: болельщики начали скандировать фамилию Овечкина после того, как диктор на стадионе объявил о достижении хоккеиста.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.