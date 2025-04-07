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Обращение к Овечкину записали Мостовой, Сафонов, Миранчук, Овчинников, Нигматуллин и другие футболисты: «Великий, легенда, машина. Твой рекорд будет вдохновлять миллионы людей»

39-летний российский хоккеист Вашингтона забил 895-й гол и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.
Источник: Спортс"

В записи видео приняли участие бывшие и нынешние футболисты сборной России: Матвей Сафонов, Сергей Овчинников, Константин Тюкавин, Роман Павлюченко, Алексей Миранчук, Руслан Нигматуллин, Павел Погребняк, Александр Мостовой.

"Александр, Саня, великий, Ови, легенда, привет. Твой рекорд — это не просто цифра, а история, которая будет вдохновлять миллионы людей. Блестящее достижение для всей страны и тебя лично.

Поздравляю тебя, какой ты сильный! Ты — просто красавец. Поздравляю с великим достижением, хорош, Саня!

Саня, поздравляю тебя с мировым рекордом, ты — машина. Еще раз огромные поздравления.

Хочу поздравить с этим великим достижением. Респект от всего сердца, продолжай писать историю.

Желаю тебе новых вершин и побед, будь здоров! Так держать, молодец. All the best, more to come («всего наилучшего, дальше — больше»), с уважением!" — сказали футболисты.

«Я русский человек, первый во всем мире по голам». Что сказал Овечкин после рекорда.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

А сколько всего забил Овечкин? Мы посчитали все!