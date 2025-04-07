Обращение к Овечкину записали Мостовой, Сафонов, Миранчук, Овчинников, Нигматуллин и другие футболисты: «Великий, легенда, машина. Твой рекорд будет вдохновлять миллионы людей»

В записи видео приняли участие бывшие и нынешние футболисты сборной России: Матвей Сафонов, Сергей Овчинников, Константин Тюкавин, Роман Павлюченко, Алексей Миранчук, Руслан Нигматуллин, Павел Погребняк, Александр Мостовой.
"Александр, Саня, великий, Ови, легенда, привет. Твой рекорд — это не просто цифра, а история, которая будет вдохновлять миллионы людей. Блестящее достижение для всей страны и тебя лично.
Поздравляю тебя, какой ты сильный! Ты — просто красавец. Поздравляю с великим достижением, хорош, Саня!
Саня, поздравляю тебя с мировым рекордом, ты — машина. Еще раз огромные поздравления.
Хочу поздравить с этим великим достижением. Респект от всего сердца, продолжай писать историю.
Желаю тебе новых вершин и побед, будь здоров! Так держать, молодец. All the best, more to come («всего наилучшего, дальше — больше»), с уважением!" — сказали футболисты.
«Я русский человек, первый во всем мире по голам». Что сказал Овечкин после рекорда.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
А сколько всего забил Овечкин? Мы посчитали все!