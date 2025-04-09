Бросил жену перед родами: куда исчез экс-игрок сборной России Новосельцев

Все прочие инфоповоды затмил его брак с яркой баскетболисткой Катериной Кейру, который начался с красивого предложения, а закончился громким разводом.
Боролся за чемпионство с «Ростовом» и закончил в 31
Уроженец Москвы Новосельцев начинал профессиональную карьеру в подмосковных «Химках». Там футболист практически не играл, проведя год в аренде в «Истре» из Второго дивизиона. После Иван перешел в «Торпедо», в составе которого отпахал три года, помог клубу вернуться в Премьер-лигу и дебютировал в высшем дивизионе. Это произошло в выездном матче против ЦСКА.
Зимой 2015 года Новосельцев перебрался в «Ростов». В следующем сезоне клуб провел мощный сезон под руководством Курбана Бердыева, и по итогам кампании южане стали серебряным призером чемпионата России. Новосельцев был у Бердыева основным защитником — в «серебряном» сезоне он отыграл 28 матчей.
В 2015 году Новосельцева начали вызывать в сборную России — защитник дебютировал в товарищеском матче с Казахстаном. «Ростов» сенсационно пробился в Лигу чемпионов, но выступал там уже без Новосельцева — в августе 2016 года Иван перешел в «Зенит». Несмотря на то, что защитник редко попадал в основной состав петербуржцев, в сборной его все еще ценили — до конца 2016-го он сыграл против Турции и Румынии.
Однако после «Зенита» карьера Ивана пошла на спад. Петербуржцы трижды отправляли защитника в аренды — в тульский «Арсенал», «Анжи» и «Ростов». Поиграв несколько сезонов в «Сочи» и снова в «Арсенале» Новосельцев решил, что с профессиональным футболом пора заканчивать — ушел в 31 год.
«Самая романтичная пара России»
Куда ярче развивалась жизнь Новосельцева вне футбольного поля. С баскетболисткой Катериной Кейру он впервые встретился на Универсиаде-2011 в Китае — и девушка его покорила. После соревнований они добавили друг друга в соцсетях и стали общаться.
Катерина родилась в Ростове. Экзотической внешностью она обязана отцу, который переехал в СССР из Сьерра-Леоне и поступил в Ростовский строительный институт. Семья была спортивной — отец даже бежал стометровку на московской Олимпиаде. В секцию баскетбола Катерина записалась по рекомендации брата Виктора.
На ту Универсиаду Кейру приехала в ранге чемпионки Европы в составе молодежной сборной России. В 2012 году ее включили в расширенный состав национальной сборной на Олимпийские игры в Лондоне, но в окончательную заявку Катерина не прошла.
Кейру играла в московском «Динамо» до 2010 года, после чего несколько лет выступала за другие команды чемпионата России. Начало романтических отношений с Новосельцевым пришлось на ее возвращение в московский клуб в 2014 году.
Из-за разных графиков влюбленные не могли проводить друг с другом желаемое количество времени. Все изменилось, когда Катерина посетила матч «Ростова» с «Торпедо» в марте 2015 года. Погода была дождливой, хозяева победили с минимальным счетом в не особо зрелищной игре, но главное событие на поле произошло после финального свистка. Катерину пригласили на поле, а Новосельцев в окружении партнеров по команде встал на одно колено и сделал ей предложение. Кейру, конечно же, ответила согласием.
«Для меня это полная неожиданность! Я до последнего момента не знала, смогу ли прилететь на этот матч в Ростов. Работник пресс-службы спросил меня, смогу ли я выйти на поле после игры. Я ответила, что смотря для чего. Он предупредил, что будет какая-то церемония. Когда уже оказалась на газоне и увидела, что вокруг Вани собрались ребята, догадалась», — рассказывала Кейру «Спорт-Экспрессу» после помолвки.
В том же 2015 году баскетболистка завершила карьеру. Не многие идут на такой шаг в 26 лет, но Катерина назвала решение совместным с Иваном. Девушка хотела посвятить себя семье. Осенью пара сыграла свадьбу.
Несколько лет все шло хорошо. Кейру взяла фамилию мужа, а СМИ называли пару одной из самых романтичных в России. Аккаунты супругов пестрили совместными фото, а Новосельцева частенько давала комментарии о семейной идиллии.
«Осознание того, что мы были вместе недолго, а человек понял, что хочет провести со мной жизнь, — это невероятно. Я считаю, что наши отношения очень правильно развиваются», — говорила Катерина в интервью PeopleTalk.
Но в феврале 2019-го года Новосельцева выступила с внезапным заявлением. Новостей было сразу две — Катерина объявила сразу о беременности и уходе Ивана из семьи.
«Я никогда не могла бы представить, что в моей жизни может произойти такое. Безграничное счастье внутри и боль в душе и на сердце от подлого предательства близкого человека», — написала она.
По словам Новосельцевой, муж подозревал ее в измене. Футболист был уверен, что ребенок не от него. Об этом она рассказывала в эфире одной из ТВ-программ. Экс-спортсменка утверждала, что была готова к ДНК-тесту для определения отцовства, но подчеркивала, что и для нее, и для будущего сына эта процедура будет унизительной.
Иван же настроился на развод. Он переписал все имущество на свою мать — в том числе и нажитое в браке с Катериной. Новосельцева рассказывала, что за две недели ее отсутствия в квартире из нее исчезли все вещи Ивана — мол, он «вывез все до магнитиков с холодильника». Катерина заявляла, что Иван просил ее сделать генеральную доверенность, на что она пошла, ведь доверяла мужу, а он воспользовался этим.
Новосельцева категорически не хотела рожать ребенка вне брака. Бракоразводный процесс запустился после того, как на свет появился сын Ивана и Катерины — Теодор. Юристы баскетболистки требовали с Новосельцева 200 миллионов рублей в качестве алиментов, но суд установил сумму в 20 тысяч рублей ежемесячно. Эти деньги Новосельцев должен был выплачивать до исполнения Теодору трех лет. Позже футболист признал отцовство и даже опубликовал фото с малышом.
Новосельцев заходил в медиафутбол, бывшая счастлива в новом браке
Сейчас Новосельцев не женат. После окончания карьеры футболиста он присоединился к команде Медиалиги ФК «10» в качестве тренера и руководил ей по ходу третьего сезона турнира. После этого Новосельцев сложил полномочия и признался, что возвращаться в футбол пока не хочет.
А Катерина обрела счастье в новом браке. Она вышла замуж за звезду сериала «Универ» Алексея Гаврилова. Пара сохраняла отношения в тайне, но после свадьбы удивила поклонников фото с торжества. Катерина и Алексей поженились в июне 2024 года.
«Моя любовь, я долго думала, что написать, но поняла, что-то, как мы хранили наш мир внутри нашей семьи, наших стен, нашей с тобой жизни, для меня остается очень ценным, — писала Кейру в соцсетях. — Ты моя судьба, моя самая крепкая опора! Ты для меня лучший мужчина! Мы знаем с тобой всю глубину наших отношений, чувств, наших душ. Я счастлива стать твоей женой. С любовью, через все жизни к тебе одному».
Супруги воспитывают сына Катерины от брака с Новосельцевым. А спустя два месяца после свадьбы стало известно, что в семье Кейру и Гаврилова скоро появится еще один ребенок.
Автор: Роберт Шилькович