Бросил жену перед родами: куда исчез экс-игрок сборной России Новосельцев

Иван же настроился на развод. Он переписал все имущество на свою мать — в том числе и нажитое в браке с Катериной. Новосельцева рассказывала, что за две недели ее отсутствия в квартире из нее исчезли все вещи Ивана — мол, он «вывез все до магнитиков с холодильника». Катерина заявляла, что Иван просил ее сделать генеральную доверенность, на что она пошла, ведь доверяла мужу, а он воспользовался этим.