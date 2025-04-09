«Павлюченко поиграл за рубежом, а это говорит, что он сильнее Дзюбы. Болельщики “Тоттенхэма” его помнят, он завоевывал бронзу Евро». Тарханов о сравнении форвардов

"И Дзюба забивной, и Павлюченко был забивным. Павлюченко поиграл за рубежом, а это говорит о том, что он сильнее Дзюбы. Это же был Спящий Гигант! Если брать все его качества, да и игру в Англии, конечно, он сильнее. Он был более вариативный нападающий.