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«Павлюченко поиграл за рубежом, а это говорит, что он сильнее Дзюбы. Болельщики “Тоттенхэма” его помнят, он завоевывал бронзу Евро». Тарханов о сравнении форвардов

И Дзюба забивной, и Павлюченко был забивным. Павлюченко поиграл за рубежом, а это говорит о том, что он сильнее Дзюбы. Это же был Спящий Гигант! Если брать все его качества, да и игру в Англии, конечно, он сильнее.
Источник: Спортс"

"И Дзюба забивной, и Павлюченко был забивным. Павлюченко поиграл за рубежом, а это говорит о том, что он сильнее Дзюбы. Это же был Спящий Гигант! Если брать все его качества, да и игру в Англии, конечно, он сильнее. Он был более вариативный нападающий.

Но Дзюба тоже способен играть в хороший и комбинационный футбол, оказывать давление, игра вверху — его сильный козырь.

Так-то это футболисты примерно равные. Нельзя сказать, что Павлюченко свой потенциал не реализовал, ведь он играл в Англии, болельщики «Тоттенхэма» его помнят, он завоевывал бронзу чемпионата Европы«, — заявил бывший тренер “Спартака”.