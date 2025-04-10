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Маттеус о Неймаре в «Баварии»: «Нам не нужен шоумен. Он один из лучших игроков в мире, но думает о себе больше, чем о команде. Мы семья и заботимся друг о друге»

Ранее cообщалось, что Пини Захави, агент форварда Сантоса , предложил мюнхенцам услуги 33-летнего бразильца, но эта информация оказалась недостоверной Бавария не интересуется Неймаром.
Источник: Спортс"

«Нам в “Баварии” не нужен шоумен. Неймар слишком много думает о себе, это мое мнение со стороны, но я видел это много раз. Он один из лучших игроков в мире, поэтому он играл за те клубы, за которые играл, он зарабатывал деньги… Это все хорошо, но “Бавария” — это семья. Мы заботимся друг о друге. У меня такое чувство, что Неймар заботится о себе больше, чем о команде.

Вот почему я считаю нормальным то, что он делает, но, с другой стороны, если бы он когда-нибудь играл за «Баварию», он бы немного изменил свою манеру игры. Нам не нужен не тот, кто ставит себя на первое место, а тот, кто идет с командой и добивается с ней результатов.

Одиннадцать лет назад для «Баварии» и немецкого футбола было бы здорово, если бы в Бундеслиге играл такой игрок, как Неймар. Но не так, как это было в последние десять лет", — заявил экс-футболист мюнхенского клуба.

На днях Неймар пришел в раздевалку «Сантоса» в костюме с эмблемой Бэтмена из коллекции Warner Bros. Discovery, приуроченной к 85-летию героя комиксов. 33-летний бразильский форвард по-прежнему не оправился от травмы бедра, из-за которой он пропустил в том числе последние матчи сборной Бразилии — против Колумбии (2:1) и Аргентины (1:4) в рамках квалификации ЧМ-2026.

Неймар не сыграл в матче 2-го тура чемпионата Бразилии «Сантос» — «Баия» (2:2), состоявшемся в ночь на 7 апреля. Он посетил раздевалку, поддержал партнеров по команде, сказав напутственные слова, но покинул стадион до начала игры.

Неймар в костюме с эмблемой Бэтмена посетил раздевалку «Сантоса» перед матчем. Форвард не играет из-за травмы.

Неймар мог перейти в «Баварию» из-за Гвардиолы: «Он сказал: “Я сделаю тебя лучшим игроком мира, будешь играть здесь и делать вот это. Если не забьешь 60 голов за сезон, я поменяю себе имя”.