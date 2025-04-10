Маттеус о Неймаре в «Баварии»: «Нам не нужен шоумен. Он один из лучших игроков в мире, но думает о себе больше, чем о команде. Мы семья и заботимся друг о друге»

«Нам в “Баварии” не нужен шоумен. Неймар слишком много думает о себе, это мое мнение со стороны, но я видел это много раз. Он один из лучших игроков в мире, поэтому он играл за те клубы, за которые играл, он зарабатывал деньги… Это все хорошо, но “Бавария” — это семья. Мы заботимся друг о друге. У меня такое чувство, что Неймар заботится о себе больше, чем о команде.