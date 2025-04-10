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Мостовой о голах Овечкина и Роналду: «И там величайший результат, и тут. Можно сравнивать Александра с Криштиану и Месси, но не по результативности»

Нападающий Вашингтона Александр Овечкин забросил 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, установив рекорд лиги. Форвард Аль-Насра и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду забил 931 гол за карьеру.
Источник: Спортс"

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 895 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, установив рекорд лиги. Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду забил 931 гол за карьеру.

"Ни в коем случае нельзя хоккей с футболом сравнивать. Достижения по забитым голам нельзя просто сравнивать, и там величайший результат, и тут.

Все-таки это два самых популярных вида спорта на Земле, мы всегда будем вместе с хоккеистами, и хоккеисты — с футболистами, но по голам лучше не сравнивать.

Овечкин и Роналду — величайшие. Сравнивать, конечно, их можно, например, Овечкина с Роналду и Месси, но оценивать голы не нужно", — сказал бывший футболист сборной России.