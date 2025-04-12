Бышовец о «Краснодаре»: «Вопрос в том, готов ли психологически лидер чемпионата играть в Питере на победу и всерьез идти за золотом»

Тем не менее «Краснодар» на это может ответить своей игрой впереди. Там есть Кордоба, который свой момент всегда найдет, а с появлением в основе Кривцова и возвращением после травмы Сперцяна креативность «Краснодара» в атаке стала выше. И теперь вопрос в том, готов ли психологически лидер чемпионата играть в Питере на победу и всерьез идти за золотом«, — сказал бывший тренер “Зенита”.