Бышовец о «Краснодаре»: «Вопрос в том, готов ли психологически лидер чемпионата играть в Питере на победу и всерьез идти за золотом»

«Краснодар» отошел от своей традиционной игры, больше стал побеждать за счет обороны. Там собрались очень качественные легионеры плюс опытный Петров и надежный вратарь Агкацев, который успешно заменил уехавшего в Париж Сафонова. За счет них «Краснодар» очень мало пропускает.
И «Зениту» будет очень сложно взламывать эту оборону. С учетом того, что сдал Вендел, а Глушенков и Соболев получают не так много игровой практики, петербуржцам часто не хватает вариативности в атаке, если сопернику удается лишить пространства Гонду и Кассьерру. Тогда приходится скатываться на навал. Но, возможно, сейчас атакующий потенциал увеличится, если Соболев после гола «Локомотиву» почувствует уверенность и начнет регулярно забивать.
Тем не менее «Краснодар» на это может ответить своей игрой впереди. Там есть Кордоба, который свой момент всегда найдет, а с появлением в основе Кривцова и возвращением после травмы Сперцяна креативность «Краснодара» в атаке стала выше. И теперь вопрос в том, готов ли психологически лидер чемпионата играть в Питере на победу и всерьез идти за золотом«, — сказал бывший тренер “Зенита”.