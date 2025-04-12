Радимов об автоголе Денисова: «Это его последний матч за “Спартак”, наверное. Станкович за 23 тура не мог понять, что это слабое звено»

Здесь вообще космический гол с ближней штанги. Просто эта несчастливая случайность произошла с Денисовым в этот раз. Поэтому я думаю, что в межсезонье наверняка будут искать [ему замену]. Только спортивный директор, которого назначили, он должен был понимать, что слабая позиция — именно эта, а не атакующие.