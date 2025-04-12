Радимов об автоголе Денисова: «Это его последний матч за “Спартак”, наверное. Станкович за 23 тура не мог понять, что это слабое звено»

— Бедолага, я думаю, что это, наверное, последний матч Денисова за «Спартак», к сожалению. Как бы это печально ни было, да. Ну, концовка чемпионата, это и так было слабое звено — с «Рубином» привоз, минус три очка.
Здесь вообще космический гол с ближней штанги. Просто эта несчастливая случайность произошла с Денисовым в этот раз. Поэтому я думаю, что в межсезонье наверняка будут искать [ему замену]. Только спортивный директор, которого назначили, он должен был понимать, что слабая позиция — именно эта, а не атакующие.
Вот, пожалуйста, которую мы сейчас и видим, и все же об этом говорили уже неоднократно. Но если Станкович это не мог понять за 23 тура, то чего сейчас говорить, когда осталось 6 туров до конца, правильно?
— То есть борьба за чемпионство окончена?
— Тут можно вспомнить наше с вами интервью после матча «Спартака» с «Рубином» — пока Денисов в «Спартаке», «Краснодару» и «Зениту» переживать не надо, — сказал бывший полузащитник «Зенита».