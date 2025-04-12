Шерингем считает, что Роналду согласился бы перейти в «Ман Сити» на время клубного ЧМ: «Криштиану был бы в восторге. Он определенно мог бы забить»

Даже не думал о такой возможности, Роналду определенно был бы в восторге от этого. Было бы интересно. Готов поспорить, если бы ему предложили перейти в «Ман Сити», он бы с энтузиазмом принял бы предложение«, — сказал экс-игрок “Манчестер Юнайтед”.