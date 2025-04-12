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Шерингем считает, что Роналду согласился бы перейти в «Ман Сити» на время клубного ЧМ: «Криштиану был бы в восторге. Он определенно мог бы забить»

У Шерингема спросили, стоит ли «Ман Сити» подписать 40-летнего Роналду на время клубного чемпионата мира, учитывая, что Эрлинг Холанд травмирован.

Источник: Спортс"

«Фанаты “Ман Юнайтед” не будут счастливы такому. Если все сойдется, то Роналду, вероятно, ухватится за этот шанс. Он определенно мог бы забить гол, не так ли? Этого нельзя отрицать.

Да, «Ман Сити» выглядел немного потерянными без своего центрального звена [в манчестерском дерби], правда?

Даже не думал о такой возможности, Роналду определенно был бы в восторге от этого. Было бы интересно. Готов поспорить, если бы ему предложили перейти в «Ман Сити», он бы с энтузиазмом принял бы предложение«, — сказал экс-игрок “Манчестер Юнайтед”.