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Алексей Смертин успешно преодолел 250 км на ультрамарафоне в Сахаре

Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин успешно финишировал на сложнейшем ультрамарафоне des Sables. Забег проходил в пустыне Сахара и длился семь дней.

Источник: РИА "Новости"

Гонку из шесть этапов Алексей завершил за 33 часа 47 минут 10 секунд. Самый длинный этап гонки составил около 90 км, на его преодоление Смертину потребовалось 12 часов 23 минуты 8 секунд.

Источник: Соцсети

Из более 900 участников гонки Алексей показал 118-й результат и стал четвертым среди россиян. Лучший результат из российских спортсменов показал Александр Башарин — 33-е место в общем зачете (28:55:54).

В интервью Спортсу’Алексей рассказывал, что на участие в Marathon des Sables его вдохновил главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, который ранее преодолевал эту гонку.