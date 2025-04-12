Алексей Смертин успешно преодолел 250 км на ультрамарафоне в Сахаре

Гонку из шесть этапов Алексей завершил за 33 часа 47 минут 10 секунд. Самый длинный этап гонки составил около 90 км, на его преодоление Смертину потребовалось 12 часов 23 минуты 8 секунд.
Из более 900 участников гонки Алексей показал 118-й результат и стал четвертым среди россиян. Лучший результат из российских спортсменов показал Александр Башарин — 33-е место в общем зачете (28:55:54).
В интервью Спортсу’Алексей рассказывал, что на участие в Marathon des Sables его вдохновил главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, который ранее преодолевал эту гонку.