«Сантос» Неймара уволил тренера после 1 очка в 3 играх на старте чемпионата Бразилии. Отставка произошла в день 113-летия клуба

С 1 очком в 3 играх «Сантос» занимает 18-е место в турнирной таблице. Всего в лиге выступают 20 команд.
Вместе с главным тренером Педру Кайшиньей клуб покинули два его ассистента, а также тренер вратарей и тренер по физподготовке.
Исполнять обязанности главного тренера будет бывший игрок сборной Бразилии Сезар Сампайо.
Отметим, что отставка тренер произошла 14 апреля — в день 113-летия клуба. «Сантос» был основан 14 апреля 1912 года.
Неймар сыграл за «Сантос» впервые за 6 недель, матч с «Флуминенсе» — 1-й в чемпионате Бразилии. Форвард провел на поле 53 минуты, получил желтую за удар по лицу и заработал 6 фолов — больше всех.