«Сантос» Неймара уволил тренера после 1 очка в 3 играх на старте чемпионата Бразилии. Отставка произошла в день 113-летия клуба

Клуб Неймара не одержал ни одной победы в 3 матчах на старте чемпионата Бразилии поражения от Васко да Гама (1:2) и Флуминенсе (0:1), а также ничья с Баия (2:2).