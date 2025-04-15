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«Сантос» Неймара уволил тренера после 1 очка в 3 играх на старте чемпионата Бразилии. Отставка произошла в день 113-летия клуба

Клуб Неймара не одержал ни одной победы в 3 матчах на старте чемпионата Бразилии поражения от Васко да Гама (1:2) и Флуминенсе (0:1), а также ничья с Баия (2:2).

С 1 очком в 3 играх «Сантос» занимает 18-е место в турнирной таблице. Всего в лиге выступают 20 команд.

Вместе с главным тренером Педру Кайшиньей клуб покинули два его ассистента, а также тренер вратарей и тренер по физподготовке.

Исполнять обязанности главного тренера будет бывший игрок сборной Бразилии Сезар Сампайо.

Отметим, что отставка тренер произошла 14 апреля — в день 113-летия клуба. «Сантос» был основан 14 апреля 1912 года.

Неймар сыграл за «Сантос» впервые за 6 недель, матч с «Флуминенсе» — 1-й в чемпионате Бразилии. Форвард провел на поле 53 минуты, получил желтую за удар по лицу и заработал 6 фолов — больше всех.